Terza categoria Oggi Stiava, Bargecchia e Lido. Big-match in via Versilia. Posticipo derby lunedì

In Terza categoria campionati nel vivo quando mancano ormai solo 4 giornate al termine della regular season.

Nel girone B di Lucca mercoledì la capolista Vorno ha recuperato il match con lo Spianate pareggiando 1-1 per cui adesso è a +8 sulla seconda Sant’Alessio. Tutti in campo oggi per la 23ª giornata: delle tre versiliesi in casa gioca solotanto lo Stiava che questo pomeriggio alle 15 al “Martellini“ ospita il Galleno. Impegni in trasferta invece per il Bargecchia a Barbagliana contro il Villa Basilica e per il Lido di Camaiore a Spianate.

Nel girone unico di Massa Carrara, dove mercoledì prossimo si giocherà il recupero di Gragnolese-Don Bosco Fossone, il palinsesto della 23ª giornata si sviluppa con quattro partite odierne e con tre posticipi al lunedì sera. Si parte oggi alle 14.30 col big-match Sporting Forte dei Marmi-Monti in via Versilia. Poi alle 15 c’è Podenzana-SalaVetitia Seravezza. Quindi ecco i monday-night con Montagna Seravezzina-Spartak Apuane che si giocherà al “Buon Riposo“ di Pozzi e soprattutto col derby versiliese Sporting Marina-Retignano al “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta.