Terza categoria play-off. Super Quercegrossa. Monticchiello ko. Sfida al Vescovado

Monticchiello

0

Quercegrossa

2

MONTICCHIELLO – E’ il Quercegrossa a conquistare la finale dei play-off, dove affronterà domenica prossima il Vescovado in campo neutro. Il primo tempo è abbastanza equilibrato, anche se i rossoblù dimostrano una maggiore concretezza. La prima emozione si registra al 18’, quando Muzzi batte una punizione al livello della lunetta mandando la palla a scavalcare la barriera e, dopo una minima deviazione del portiere, a scheggiare la traversa. Sul calcio d’angolo che ne consegue, arriva il vantaggio degli ospiti con un colpo di testa di Poggiani. Il Monticchiello accusa il colpo ed al 22’ ecco il raddoppio: lancio dalla difesa e, con un bel piatto al volo di Crocetta, la palla finisce in rete. I bianconeri reagiscono e creano due grosse occasioni su azioni seguenti a calcio d’angolo, ma in entrambe le situazioni il portiere Romano salva il Quercegrossa. Nella ripresa il Monticchiello cerca di recuperare creando diversi pericoli su azioni in mischia: tanta generosità ma scarsa lucidità in fase di conclusione. Il Quercegrossa si fa vedere nel finale con due palle-gol su azioni di rimessa. Grande partecipazione di pubblico.

Giuseppe Stefanachi