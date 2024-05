Terza categoria. Playoff, due poltrone per quattro squadre

Ultimo atto del campionato di Terza Categoria per quanto riguarda la delegazione di Ravenna, che oggi assegna, verosimilmente, gli ultimi due posti che valgono la promozione in Seconda e che si aggiungono alle due società vittoriose nei due gironi al termine della stagione regolare, ovvero Punta Marina (girone A) e Brisighella (B). Alla finalissima del girone A sono giunte, per un gran derby, il Mezzano – favorito della vigilia, visto il secondo posto finale in classifica, e i Coyotes di Piangipane: dirigerà la sfida il lughese Matteo Diversi. In caso di parità al 90’ si disputeranno due classici tempi supplementari, mentre in caso di ulteriore pareggio a vincere i playoff saranno Mezzano (nel girone A) e la Pro Loco Reda nel gruppo B. La sfida del girone A si terrà (con inizio alle 16,30) al Sabino di Nunno di Mezzano: in campionato i granata sono imbattuti contro i Coyotes, visto che si sono imposti in trasferta (4-0), mentre tra le mura amiche ne è scaturito in buon pari (1-1). Parte del leone, in qualità di marcatore, per Condorelli con una doppietta. La finale del girone B sarà tra Pro Loco Reda e Lugo 1982 (arbitra il ravennate Fabio Bicocchi) senza un vero e proprio favorito, visto in campionato le due formazioni si sono divise la posta, vincendo entrambe 3-1, sempre in casa della rivale. Sarà anche una bella sfida tra bomber: a quota 11 in campionato per il Lugo, Benedetto Montanari mentre con un gol in meno ecco Sinani Klejdi della Pro Loco Reda. Mezzano-Coyotes e Pro Loco Reda-Lugo ore 16.30.

u.b.