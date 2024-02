Terza categoria. Prima giornata di ritorno. Big-match in via Versilia

Dopo aver girato la boa tornano in campo per il girone di ritorno le squadre di Terza categoria sia a Lucca sia a Massa Carrara.

Nel girone B lucchese in questa 16ª giornata l’unica versiliese in casa è lo Sporting Forte dei Marmi terzo della classe che oggi alle 14.30 in via Versilia ospita la Morianese capolista (da cui è a -7) nel big-match del sabato. In trasferta alle 15 lo Stiava (a Sant’Anna con l’Aquila), il Bargecchia (al “Sorbano del Giudice“ contro la Trebesto) ed il Retignano (a Segromigno in Piano con la Folgore).

Nel girone unico apuano invece la capolista campione d’inverno SalaVetitia Seravezza FC oggi alle 15 va sul campo del Monti mentre sarà domani l’altro sera nel monday-night il derby in posticipo tra la Montagna Seravezzina e l’ultima in classifica Sporting Marina, alle 20.30 al “Tognocchi“ di Minazzana.