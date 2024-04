Terza categoria. Punta Marina-Mezzano, si decide il campionato

Nel girone A oggi a Punta Marina si decide il campionato tra i padroni di casa, al momento anche padroni del torneo, e il Mezzano, secondo in classifica ma staccato di 7 punti. Il Punta può festeggiare l’aritmetica promozione in Seconda con qualunque risultato che non sia, naturalmente, la vittoria del Mezzano: anche pareggiando i granata non potrebbero più rimontare i 7 punti nelle ultime due giornate. (24ª giornata, ore 15,30). Carpinello-Bisanzio, Coyotes-Atlas, E. Mattei-Pol. Camerlona, P. Marina-Mezzano. Domani: Monti-J. Cervia, P. Corsini-S. Romagna. Riposa: C. dell’Albero.

Nel lottatissimo girone B, ora il Brisighella sembra sulla giusta strada: ha solo 2 punti su Prada e Sporting Lugo ma è l’unica ad aver già riposato e, dunque ha ancora 9 punti a disposizione, contro i 6 dei rivali che, al massimo, potranno arrivare a 51 punti, quota che il Brisighella può tranquillamente superare. Il Prada affronta il fanalino di coda Lectron San Lorenzo, in grado tuttavia di strappare un pirotecnico 4-4 allo Sporting Lugo, nell’ultimo turno, prima della sosta pasquale.Giovecca-Biancanigo, M. Bubano-Ulisse&Penelope. Domani: Brisighella-Villanova, Lugo-Marradese, Prada-Lectron, P. L. Reda-Vatra. Riposa: Sp. Lugo