Terza categoria. Punti d’oro in palio nell’incontro San Giusto-La Briglia. La Polisportiva Naldi se la vede con Las Vegas

Le partite più importanti si giocheranno domenica, stavolta. Ma la ventesima giornata del campionato di Terza Categoria è pronta a prendere il via domani, con un programma ricco. L’incontro di cartello del sabato fissato per le 15 è indubbiamente Polisportiva Naldi – Las Vegas: il sodalizio carmignanese vuole vincere, per conquistare (almeno momentaneamente) la terza piazza e dovrà confrontarsi con una squadra ostica. Il Bacchereto settima forza del raggruppamento vuole risalire la china, ma per riuscirci è chiamato a fare risultato pieno contro il BGV Soccer, sfruttando al massimo il fattore-campo. L’Eureka riceverà il Carmignano, mentre alle 15,30 il Grignano se la vedrà con l’Eurocalcio "B" (in una gara che come di consueto non assegnerà alcun punto e non sarà valida ai fini della graduatoria). Saranno invece i posticipi domenicali i match più importanti ai fini della classifica, iniziando da San Giusto – La Briglia Vaiano delle 14,30: terza contro seconda, per un incontro che sarà replicato fra una settimana come finale di Coppa Faggi. Per uno scontro fratricida che potrebbe avvantaggiare la Valbisenzio Academy: la capolista ha attualmente sei punti di margine su La Briglia e battendo al Canovai il Paperino San Giorgio manterrebbe nella peggiore delle ipotesi il divario inalterato. Alle 15 La Libertà Viaccia – Tobbiana: i padroni di casa di coach Sensi vogliono consolidare la quinta piazza ed avvicinarsi ai vertici. E a completare il quadro, ecco infine Carmignano – Colonnata.

Giovanni Fiorentino