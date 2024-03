Terza categoria. Retignano in ripresa. Stiava, ottimo punto

In Terza categoria si è giocata la 22ª giornata (7ª di ritorno). Nel girone B di Lucca spiccava il derby Sporting Forte dei Marmi-Bargecchia che è finito pari 1-1: sul sintetico di Versilia il botta e risposta è fra Gabriele Maggi (poi uscito per infortunio) e Adbel Zghibri. La sfida finirà 9 contro 11. Nei collinari l’allenatore ora è ’Pippo’ Piana, che però difendeva la porta vista indisponibilità di Tiziano Toscano (in settimana ha sostituito Lencioni in panchina "per dare una scossa alla squadra"). Lo Stiava ferma sullo 0-0 la capolista Morianese sul suo campo. Manita del Retignano che espugna Carignano battendo 5-1 il Sant’Alessio grazie alla doppietta di Baldi e ai singoli di Bresciani, Battelli e Cimardi. Per gli stazzemesi di Carducci è la 2ª vittoria di fila. Gli altri risultati del 22° turno: Atletico Marginone-Farneta 1-0; Folgore Segromigno Piano-Aquila Sant’Anna 1-1; San Lorenzo-Calcistica Popolare Trebesto 1-0; Veneri-Spianate 2-1; Vorno-Valfreddana 3-0. Classifica: Morianese 56; Vorno 50; Valfreddana e Folgore Segromigno 47; Sporting Forte 45; San Lorenzo 34; Stiava 32; Aquila Sant’Anna 30; Atletico Marginone 28; Farneta 23; Spianate 22; Bargecchia e Veneri 21; Trebesto 20; Retignano 15; Sant’Alessio 3.

Nel girone apuano il turno si era aperto venerdì sera con l’anticipo in cui la capolista SalaVetitia Seravezza FC ha pareggiato con la Gragnolese: reti tutte nella ripresa coi verdazzurri avanti 1-0 grazie a Gianmarco Landi, poi sotto 2-1 prima del 2-2 finale di Federico Tosi. Riposava la Montagna Seravezzina. Mentre lo Sporting Marina fanalino di coda a Fossone con la Don Bosco ha perso addirittura 10-1. Le altre gare della 22ª giornata: Pontremoli-Spartak Apuane 2-1; Monti-Dallas Romagnano 1-0; Fosdinovo-Tirrenia 2-2; Marina di Massa-Podenzana 3-0; Attuoni Avenza-Vallizeri 2-0. Classifica: Seravezza FC* 50; Dallas Romagnano* 40; Montagna* 39; Attuoni Avenza* 38; Gragnolese 37; Pontremoli e Monti 34; Spartak Apuane 33; D.B. Fossone* 32; Fosdinovo 27; Marina di Massa 25; Vallizeri e Tirrenia* 20; Podenzana* 7; Sporting Marina 1. (* hanno già riposato)