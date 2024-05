Terza Categoria. Rivoluzione Lazzeretto . Arriva il tecnico Peruzzi

Periodo di rinnovamento al Lazzeretto Calcio. Non solo per quanto riguarda il proprio impianto di gioco, dove continuano i lavori per rendere il campo di casa ancora più accogliente e funzionale, ma anche dal punto di vista tecnico. Al termine della prima storica stagione in Terza Categoria, chiusa all’11° posto, si sono separate le strade tra il club biancorosso e il tecnico Fabio Lottini. Al suo posto ecco Roberto Peruzzi, tecnico esperto della categoria ma con alle spalle anche campionati superiori, che proprio lo scorso anno aveva deciso di tornare in pista dopo diversi anni di stop al Giovani Fucecchio 2000. Salvo rassegnare le proprie dimissioni a inizio dicembre.

"Il Lazzeretto mi aveva già cercato anche la passata stagione, ma i quel momento non avevo ancora deciso di rimettermi in ballo – racconta Peruzzi –. Poi, arrivò la chiamata del Giovani Fucecchio e accettai la loro proposta. Da quando mi sono dimesso, però, abitando a Lazzeretto sono andato diverse volte a vedere la squadra e si è riannodato il discorso con il presidente. Mi ha colpito l’efficienza della società, fatta di tante persone che si dedicano anima e corpo alla squadra, e la serietà del progetto". A distanza di un anno, quindi, si farà il matrimonio tra Peruzzi e il Lazzeretto, che come conferma il presidente Giovanni Caponi è pronto a ripartite con rinnovate ambizioni.

"Quest’anno è stato di apprendistato, essendo la prima esperienza in categoria – specifica il massimo dirigente biancorosso –, ma stavolta vogliamo alzare l’asticella. Poi è chiaro che nei momenti cruciali di una stagione ci vuole anche un pizzico di fortuna. La squadra è pronta all’80 per cento, anche se fin quando non saranno firmati i cartellini preferiamo non fare nomi. Per quanto riguarda il campionato, geograficamente saremmo più vicini a quello di Pistoia o Pisa, ma per competitività quello di Firenze è sicuramente più bello. Io comunque non ho avanzato richieste, giocheremo dove ci metteranno".

Si.Ci.