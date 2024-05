Terza categoria. San Giusto, Naldi e La Briglia volano ai playoff. E anche la Libertà Viaccia può continuare a sognare

Un’avventura durata otto mesi: per qualcuno adesso è finita, per altri il sogno-promozione può ancora continuare. Con l’ultima giornata del campionato di Terza Categoria, la "regular season" si è ufficialmente conclusa e sono stati messi (quasi) tutti i verdetti del caso. Con una sorpresa: la Valbisenzio Academy, già vincitrice del torneo e promossa in Seconda Categoria con un turno di anticipo, ha ceduto le armi ad un San Giusto decisamente più motivato: una doppietta di Rizzo ed una rete di Masserelli hanno firmato il 3-0 degli uomini di coach Trezza sul gruppo di mister Imbriano e avranno quindi la possibilità di giocarsi il salto di categoria ai playoff (anche alla luce della vittoria in Coppa Faggi). Seconde a quota 62 punti (a tre lunghezze dalla Valbisenzio) Polisportiva Naldi e La Briglia Vaiano, che volano agli spareggi: i carmignanesi hanno annichilito il Colonnata alla luce del 3-0 finale (bis di Colligiani ed acuto di Monni) i valbisentini hanno vinto 2-0 contro il Paperino San Giorgio (Lusha e Tronchi). Può continuare a sognare anche La Libertà Viaccia: Russo e Staino hanno griffato il 2-2 con il Carmignano (Tascini, Belli).

Si chiude invece qui l’annata del Bacchereto, con un voto comunque positivo: sesta piazza consolidata dopo il 2-1 esterno nella tana del Montepiano fanalino di coda del raggruppamento. Anche la dirigenza del Las Vegas può nel complesso tracciare un bilancio positivo, considerando anche il cambio in panchina in corso d’opera: il nuovo allenatore Albert Shehaj ha pilotato la squadra all’ottava posizione finale, concludendo con un 2-2 fra le mura amiche con il Tobbiana. Il BGV Soccer si è piazzato poco sotto la metà della graduatoria, con Donnarumma come "top scorer" del club in virtù dei 15 gol segnati. Punteggio pirotecnico alla fine di Eureka – Grignano: il 4-3 maturato al triplice fischio del direttore di gara ha premiato gli ospiti. Ad aggiudicarsi infine il titolo di capocannoniere è stato Salvatore Mazzola: il giovane attaccante della Valbisenzio ha segnato 25 volte, contribuendo alla promozione dei suoi. Il "tabellone principale" si è insomma delineato: adesso l’attenzione si concentrerà sui playoff.

Giovanni Fiorentino