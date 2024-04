TERZA CATEGORIA. San Quirico e Paganico cercano il blitz

Terzultima fatica in Terza categoria con la capolista Virtus Amiata che riposa e che rischia l’avvicinamento del Paganico. Il team di Santoni, secondo e staccato di 4 punti, oggi sarà a Batignano per una partita che non dovrebbe comportare grossi problemi, per poi giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due giornate di campionato. Il San Quirico, terzo e sconfitto nel big match domenica, prova a risollevarsi sul campo dell’Orbetello Scalo. Saranno in tre a giocarsi il salto di categoria nelle ultime tre giornate di campionato. Da qui a fine anno non ci saranno altri scontri diretti tra le prime tre della classifica, quindi è tutto nelle mani della formazione capolista di Nicola Pedone che anche se oggi riposa può rimanere lo stesso al comando. Il programma: Alta Maremma-Capalbio, Atl. Grosseto-Scansano, Pitigliano-Semproniano, Batignano-Paganico, Braccagni-Sticciano, Civitella-Ribolla, Orbetello Scalo-San Quirico