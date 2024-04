Terza categoria. San Quirico e Paganico vittoriose. Sarà una volata finale a tre

La Virtus Amiata riposava ma mantiene comunque la testa della classifica. Dietro hanno vinto sia il Paganico che il San Quirico, rendendo sempre più avvincente questo finale di campionato. Si giocheranno in tre le possibilità di promozione in Seconda categoria nelle prossime due giornate di campionato. Una sfida nella sfida, col San Quirico che vince grazie alla doppietta di Sistimini e il Paganico, ora a meno un punto dalla capolista, che soffre per avere la meglio del Batignano ma acciuffa comunque tre punti pesantissimi per rimanere in scia alla prima della classe.

La classifica del campionato di Terza categoria: Virtus Amiata 60, Paganico 59, San Quirico di Sorano 57, Alta Maremma 44, Ribolla 42, Aurora Pitigliano 40, Braccagni 38, Civitella 35, Orbetello Scalo 32, Polisportiva Scansano 29, Sticciano 28, Atletico Grosseto 24, Capalbio 22, Batignano 22, Semproniano 9.