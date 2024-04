Terza categoria. San Quirico e Virtus Amiata: brividi

La ventisettesima giornata di Terza categoria sarà la domenica decisiva per le sorti del torneo. A San Quirico infatti si sfidano le prime due della classifica. Padroni di casa secondi con 54 punti e la Virtus Amiata prima a quota 57: la posta in palio è massima.

Dietro proverà ad approfittarne il Paganico, terzo con 53 punti, in casa col Pitigliano ormai fuori da ogni gioco. Paganico ancora in corsa per vincere il torneo e quindi molto interessato al risultato che arriverà da San Quirico. Derby delle colline metallifere quello tra Ribolla ed Alta Maremma dove ci si gioca la quarta posizione: sfida sempre molto sentita anche se le due formazioni non hanno più nulla da chiedere al campionato. Derby del sud sempre molto caldo quello di Capalbio, con l’Orbetello Scalo che arriva carico per provare a chiudere in bellezza la stagione. Il programma: Capalbio-Orbetello Scalo, Paganico-Pitigliano, Scansano-Batignano, Ribolla-Alta Maremma, San Quirico-Virtus Amiata, Semproniano-Civitella, Sticciano-Atletico Grosseto.