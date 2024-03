Terza categoria. San Quirico e Virtus avanti. Il Paganico perde contatto

Il San Quirico vince e convince, così come la Virtus Amiata. Chi invece perde terreno ancora è il Paganico. La formazione di Amedei, dopo mesi al comando del girone, ha perso sicurezze ed ha ceduto anche sul campo di un Orbetello Scalo che non aveva niente da chiedere alla stagione. Seppur le prime due della classe devono ancora osservare il turno di riposo, il Paganico rischia di essere tagliato fuori dalla corsa al primo posto se non si riprenderà il prima possibile. Domenica deludente ancora per il Pitigliano, battuto in casa dal Braccagni in una bella sfida ricca di gol.

La classifica del campionato di Terza categoria: San Quirico di Sorano 53, Virtus Amiata 51, Paganico 47, Alta Maremma 37, Ribolla 35, Aurora Pitigliano 35, Braccagni 33, Orbetello Scalo 30, Civitella 29, Sticciano 25, Polisportiva Scansano 23, Atletico Grosseto 22, Capalbio 20, Batignano 19, Semproniano 8.