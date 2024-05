Terza categoria. Sandro Vignini in finale col Carbonile

La Sandro Vignini Vicchio ha vinto la semifinale dei play-off nel Girone B della Terza Categoria e giocherà la finale in campo neutro contro il Carbonile, secondo della regular season. La squadra allenata da Marco Giovannetti ha rimontato gli ospiti, che erano passati in vantaggio al 36’ con Benvenuti. Al 44’ Marangoni ha segnato il pareggio con un tiro da fuori e nei tempi supplementari, al 109’, Clementi ha realizzato la rete decisiva con il Vaglia in dieci per l’espulsione al 97’ del nuovo entrato Manuele Berni (doppia ammonizione). Formazioni - Sandro Vignini Vicchio: Tortelli, Corsini S., Cerbai, Bartolini, Rosari, Rossi, Clementi, Zoppi, Cecchini, Bonanni, Marangoni. A disp. Monchetti, Benincasa, Cappelli, Chini, Giachetti, Innocenti M., Morelli, Trotta, Vallaj. All. Giovannetti.

Vaglia: Naldi, Merolla, Benvenuti, Sequi, Giovannardi, Berni A., Ulivi, Hoxha A., Hoxha E., Romano, Dugini. A disp. Commentale, Mordini, Scarpelli, Rapi, Gentile, Berni M., Blinishta, Moldoveanu, Caneschi L. All. Gualtieri.