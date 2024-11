Terza Categoria. Scontro al vertice a Gambassi. Chiude il Capraia a Calenzano

Si apre con il botto il nuovo weekend del calcio di Terza Categoria. Stasera alle 21, infatti, va in scena lo scontro al vertice del girone B di Pisa tra Casenuove Gambassi e Calasanzio. Le due compagini, le uniche ancora imbattute, guidano la classifica appaiate a quota 18. Sempre stasera il Giovani Fucecchio 2000 riceve alle 20.45 il Perignano, formazione che precede i bianconeri di 8 punti ed è in zona play-off. Infine, l’ultimo anticipo odierno delle 21 riguarda il dodicesimo turno del girone A di Firenze, dove il Cortenuova sarà di scena al Bartolozzi di Scandicci contro lo Scandicci San Giusto. Tre le gare in programma anche domani, tutte alle 14.30. Nel girone B di Pisa il Ponte a Elsa ospita il Monteserra per riprendere la propria corsa di vertice, mentre nell’undicesima giornata del torneo pistoiese il Lazzeretto andrà a Pistoia a far visita al Valenzatico. Infine trasferta a Monsummano per il Galleno contro il Traversagna, che staziona a metà classifica del girone B di Lucca con 4 lunghezze di vantaggio sui ragazzi di mister Ricci. Tre, poi, le squadre locali impegnate domenica alle 14.30. Nel girone A fiorentino il Serravalle ospita a Cortenuova il Marcialla mentre a Castel del Bosco per il raggruppamento B pisano il Ponzano se la vedrà con il fanalino di coda Montopoli. A chiudere questo ricco programma sarà lunedì sera alle 21 nel posticipo del girone A di Firenze la capolista Capraia, impegnata a Calenzano.