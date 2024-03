Terza categoria. Scontro play-off per il Ponte a Elsa. Capraia, che sfida

Comincia questo pomeriggio una nuova giornata di 3ª Categoria. Partiamo dal girone B di Pisa, dove alle 15 la capolista Avane ospita il fanalino di coda Freccia Azzurra. Alla stessa ora a Marcialla, invece, il City riceve il più quotato Carraia per il girone A di Firenze. Sempre nello stesso raggruppamento fiorentino la giornata prosegue domani con due incontri alle 15. Il clou è quello del Brandani di Montelupo dove il Capraia, terzo, ospita la capolista La Lanterna, fresca vincitrice della Coppa Provinciale e ormai lanciata verso la promozione. Il team di Lastra a Signa, a punteggio pieno in trasferta, all’andata perse 3-1 in casa (prima sconfitta stagionale). Nell’altra sfida invece lo Sporting Lazzeretto sarà di scena al Pontormo di Firenze contro il Quinto. Una sfida sulla carta abbordabile. Infine si chiude lunedì sera con due posticipi. In questo caso il più interessante è quello del girone B pisano con il Ponte a Elsa che alle 21 ad Arena Metato va a far visita al Porta a Lucca. Un vero e proprio scontro diretto con i padroni di casa terzi a 34 punti, appena 3 in più dei biancorossi di Bagnoli (nella foto), reduci da 6 risultati utili di fila e con la porta inviolata da oltre 450 minuti. Alla stessa ora invece il Giovani Fucecchio 2000 sarà ospite a Calci de La Corte, capolista insieme all’Avane, senza ben 5 squalificati.