Terza Categoria. Semifinali, oggi tocca ai Coyotes. Domani Faenza, Prada e Lugo

Iniziano oggi pomeriggio al Comunale di Piangipane le semifinali dei due gironi di Terza Categoria Ravenna: alle 16,30 si affrontano, infatti, i Coyotes e il Carpinello, unica formazione forlivese della terza bizantina. In campionato ognuna delle squadre ha vinto la gara casalinga: a Piangipane si sono imposti i locali 4-1 con la doppietta di Michele Bertilotti e i gol di Paolo Bertilotti nonché di Baldi, in rete anche nella gara di andata, vinta 4-3 dal Carpinello. Domani il programma del girone A si completerà con il grande derby del "Sabino di Nunno" tra il Mezzano, secondo al termine della stagione regolare, e la Polisportiva Camerlona, ottava e protagonista, a sorpresa, dell’eliminazione nei quarti della Compagnia dell’Albero. Sempre domani si disputeranno le due semifinali del girone B: a Reda di Faenza i locali affrontano il Villanova – che ha eliminato lo Sporting Lugo – e al Parrocchiale di Prada, invece, si disputerà Prada-Lugo, strepitosa ai quarti, con la vittoria per 6-2 sul Giovecca.

È giusto ricordare che al termine delle partite – si gioca in gara secca – in caso di parità si disputeranno due tempi supplementari e in caso di ulteriore parità passerà la formazione meglio classificata al termine della stagione regolare. Le due vincenti di ogni girone si sfideranno domenica prossima per le finalissime, con ampissime possibilità per le formazioni vittoriose, di salire in Seconda Categoria nella prossima stagione. Programma Playoff Terza Categoria (semifinali, ore 16,30). Girone A: Mezzano-Pol. Camerlona e Coyotes-Carpinello. Girone B: Pro Loco Reda-Villanova e Prada-Lugo.

u.b.