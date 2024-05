Terza categoria: sfide decisive nel girone B di Lucca e Massa Carrara

In Terza categoria siamo alla 28ª giornata (terzultima di regular season) sia nel girone B di Lucca sia in quello di Massa Carrara (già vinto da settimane dal SalaVetitia Seravezza FC).

Nel raggruppamento lucchese tutti in campo oggi: alle 15 al “Macchiarini-Ricci“ c’è Retignano-Trebesto, a seguire alle 16 Sporting Forte-San Lorenzo sul sintetico di via Versilia e il sentitisismo derby massarosese Stiava-Bargecchia al mitico “Martellini“.

Nel girone unico apuano sarà invece turno in formato spezzatino con gare spalmate dal venerdì (ieri sera c’è già stato l’anticipo Seravezza FC-Tirrenia in via Versilia) fino al lunedì sera quando saranno impegnate nei rispettivi "monday-night" alle 20.30 sia la Montagna Seravezzina (a Fossone contro la Don Bosco) sia il fanalino di coda Sporting Marina (sul sintetico del “Pedonese“ col Podenzana).