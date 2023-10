Terza categoria. Sp. Forte-Retignano piatto forte odierno

Quarta giornata di campionato in Terza categoria dove nel girone B di Lucca il piatto forte è il derby versiliese tra lo Sporting Forte dei Marmi ed il Retignano, in campo oggi alle 14.30 sul sintetico di via Versilia. Un’ora dopo invece tocca alle massarosesi in trasferta: Stiava a San Lorenzo a Vaccoli, Bargecchia a Segromigno in Piano contro la Folgore. Decisa poi la data del recupero della partita rinviata nella 3ª giornata Veneri-Morianese: sarà mercoledì 8 novembre.

Nel girone apuano invece l’imbattuta capolista SalaVetitia Seravezza FC, dopo l’1-1 in Coppa provinciale di mercoledì con lo Sporting Forte, avrà il posticipo del lunedì sera al “Deste“ di Avenza contro l’Attuoni. Regolarmente in campo oggi invece l’inseguitrice Montagna Seravezzina (alle ore 16 al “Tognocchi“ di Minazzana col Podenzana) ed il fanalino di coda Sporting Marina (alle 18 al “San Carlo Borromeo“ di Massa col Marina di Massa).

La Coppa torna l’8 novembre con Stiava-Seravezza.