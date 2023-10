Terza categoria. Sporting Lugo, occhio al bomber Lamkja

Settimana densa di impegni per le squadre di Terza Categoria con il programmato turno infrasettimanale di mercoledì, non così abituale per le formazioni di questo torneo. Dunque, si giocheranno tre partite in una settimana, comunque la 7ª giornata si consuma quasi per intero oggi. Nel girone A si disputano quattro gare su sei: solo le prime due della classe, Punta Marina e Compagnia dell’Albero, scenderanno in campo domani, entrambe in trasferta: la capolista a Lido Adriano contro il Bisanzio mentre la formazione di Giacomo Marrone – prima sino all’ultimo turno – sarà di scena al Filipi di Pinarella contro il Junior Cervia. Oggi, invece, Polisportiva Camerlona e Coyotes (a 10 punti) proveranno ad avvicinarsi alle due big, impegnate rispettivamente contro Porto Corsini e a Carpinello.

Nel girone B, invece, guida lo Sporting Lugo con 13 punti: farà visita al Vatra: la capolista sarà messa a dura prova dal bomber Lamkja, già in gol 5 volte in questa fase iniziale di campionato e secondo tra i marcatori soltanto a Betti della Marradese. Le cinque inseguitrici, Pro Loco Reda, Brisighella, Biancanigo, Ulisse&Penelope e Prada potrebbero anche non rimanere tali, visto che ci sarà lo scontro tra le ultime due. Prova a recuperare posizioni il Giovecca, sconfitto domenica scorsa a Lugo 4-3, partita che poi lo stesso Lugo si è visto assegnare 3-0 a tavolino per la posizione irregolare di Luca Emiliani del Giovecca, decisione che, ovviamente, non ha influito sulla classifica. Programma Terza Categoria, 7ª giornata (ore 15,30). Girone A: Atlas-S. Romagna, Carpinello-Coyotes, E. Mattei-Monti, Pol. Camerlona-P. Corsini. Domani (ore 14,30): Bisanzio-P. Marina, J. Cervia-C. Albero. Riposa: Mezzano. Classifica: P. Marina 15; C. Albero 14; Pol. Camerlona, Mezzano, Coyotes 10; P. Corsini 9; Atlas, Carpinello, Monti 6; J. Cervia 5; S. Romagna 4; Bisanzio 3; E. Mattei -1. Girone B: Giovecca-Brisighella, M. Bubano-P. L. Reda. Domani (ore 14,30): Biancanigo-Lugo, Ulisse&Penelope-Prada, Vatra-Sp. Lugo, Villanova-Lectron. Riposa: Marradese. Classifica: Sp. Lugo 13; Brisighella, Prada, Biancanigo, P. L. Reda, Ulisse&Penelope 10; Vatra, Giovecca 9; Marradese 8; Lugo 7; M. Bubano 5; Villanova 1; Lectron 0.

u.b.