Terza Categoria Terremoto nella Coppa Provinciale. Il Collegio di Garanzia del Coni dà ragione al Pontremoli

Terremoto in Terza Categoria. La prima sezione del collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Pontremoli Fc relativo alla interminabile querelle sulla semifinale della Coppa Provinciale giocata lo scorso dicembre dalla società lunigianese contro il Marina di Massa. Ricostruiamo rapidamente la vicenda. La gara in questione era terminata sul campo con la vittoria per 2 a 1 dei marinelli ma il Pontremoli aveva fatto reclamo per la posizione irregolare di un giocatore ottenendo la vittoria a tavolino per 3 a 0 dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Massa Carrara. A questo punto era stato il Marina di Massa ad impugnare la decisione ottenendone l’annullamento da parte della Corte aportiva d’appello del Comitato Regionale della Toscana.

A marzo, nonostante le diffide avanzate dal Pontremoli, è stata giocata la finale della competizione che ha visto il Romagnano Dallas battere il Marina di Massa e aggiudicarsi la Coppa Provinciale. Proprio qualche giorno fa i vincitori hanno battuto ai rigori l’Atletico Castiglione qualificandosi alla semifinale della fase regionale. Adesso la decisione del Collegio di Garanzia del Coni ha ribaltato tutto dando ragione al Pontremoli e pronunciandosi contro il Comitato Regionale Toscana della Figc, il Marina di Massa e la Procura Generale dello Sport presso il Coni. E’ stata disposta, altresì, l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

Che accadrà adesso? Come sarà possibile rigiocare la finale provinciale visto che siamo già a quella regionale? In attesa dell’uscita delle motivazioni gli interrogativi sono tanti.