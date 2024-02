Terza categoria. Valbisenzio Academy prende il largo. La Briglia a caccia di punti con il Grignano

La prima della classe sta prendendo il largo e le inseguitrici non potranno sbagliare, per evitare che le distanze si accentuino ulteriormente. La diciannovesima giornata della Terza Categoria che inizierà oggi può già ’ammazzare’ il campionato, a determinate condizioni. La capolista Valbisenzio Academy, prima con 42 punti e sei lunghezze di vantaggio sul tandem San Giusto – La Briglia Vaiano, entrerà in scena domani alle 15 nella tana del Colonnata. E considerando che difficilmente gli uomini di coach Antonio Imbriano steccheranno con la penultima in graduatoria (perlomeno sulla carta) le rivali impegnate di sabato sono chiamate a vincere per non perdere terreno. Partendo da La Briglia, che alle 14.30 riceverà il Grignano del sindaco di Agliana Luca Benesperi. I vaianesi, dopo aver conquistato la finalissima di Coppa Faggi, vogliono sfruttare il surplus di autostima e di forma per restare in scia ai ’cugini’ della Valbisenzio. Turno agevole, in teoria, anche per il San Giusto: alla medesima ora, la banda Trezza se la vedrà in trasferta contro il Montepiano fanalino di coda del raggruppamento, che fin qui non ha mai vinto né pareggiato un solo incontro. Da seguire con interesse anche Las Vegas – La Libertà Viaccia: entrambe le formazioni cercano continuità, per portare ad un altro livello una stagione sin qui abbastanza positiva. A completare il programma odierno, ecco Carmignano – Eureka. E a quel punto, l’attenzione andrà a domani: detto di Colonnata – Valbisenzio, alle 15 il Bacchereto sarà in scena all’Aiazzi contro il Tobbiana. Il Paperino San Giorgio vuole risalire la china, ma per farlo dovrà violare il terreno di gioco del BGV Soccer. E a chiudere le operazioni, alle 17, Eurocalcio "B" - Polisportiva Naldi, per un match che non assegnerà punti.