Terza categoria. Valbisenzio Academy, strepitoso 6-1 all’Eurocalcio. Naldi non molla la corsa per la promozione diretta

La prima della classe era impegnata nell’incontro che non assegnava alcun punto ai fini della classifica, ma l’inseguitrice più prossima ne ha approfittato solo a metà. E’ la sintesi della ventisettesima giornata di campionato, per quanto concerne la Terza Categoria. Partendo dalla Valbisenzio Academy capolista, che ha dimostrato di attraversare un momento di condizione fisica straripante: gli uomini di coach Antonio Imbriano hanno affrontato l’Eurocalcio Firenze ed è vero che la vittoria non assegna in questo caso punti, ma un 6-1 di stampo tennistico fa comunque bene al morale. Anche perché La Briglia ha accorciato le distanze solo in parte, essendo stata fermata sul pari nel derby con Las Vegas. Bolognesi da un lato e Torri dall’altro hanno griffato l’1-1 finale che permette a La Briglia di mantenere la seconda posizione e di rosicchiare un punto alla Valbisenzio, con il divario che ammonta adesso a cinque lunghezze. Ok anche La Libertà Viaccia: il 2-0 nello scontro diretto contro il San Giusto apre prospettive interessanti. Ma possono essere soddisfatti anche i ragazzi di coach Shehaj, settimi.

Parlando di corsa per la promozione diretta, occhio alla Polisportiva Naldi che non è ancora fuori dai giochi: il 5-1 dei carmignanesi sul Grignano (con Bossahon e Ballerini mattatori) consente loro di rafforzare ulteriormente la terza piazza. Rialza la testa anche il Paperino San Giorgio di mister Betti, alla luce del 4-2 casalingo rifilato al Colonnata al termine di un confronto pirotecnico. Bacchereto – Eureka si è conclusa sul 2-2: Calabrese e Cerretelli da una parte, Cortini e Monaco da quell’altra.

Blitz del Carmignano, che può tracciare un bilancio positivo del 2-0 esterno inflitto al BGV Soccer. Stesso punteggio, quest’ultimo, con cui il Tobbiana ha sconfitto il Montepiano fanalino di coda del raggruppamento. Non c’è ad ogni modo tempo per festeggiare, né per recriminare: mancano infatti solamente tre partite alla fine della "regular season" e nella maggior parte dei casi questi nove punti virtualmente in palio possono fare la differenza fra una stagione positiva ed un’annata carica di rimpianti. Ecco perché le formazioni in lizza dovranno mantenere alta la guardia e continuare a dare il 110%.

G.F.