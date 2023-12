Terza categoria. Vincono le prime della classe. Flop dell’Orbetello Scalo

Le prime della classe soffrono ma vincono. Successo per 2-1 per la capolista Paganico che piega un Batignano ostico dopo una sfida intensa. Successo importante, e sudato, per il Ribolla sul Civitella. I bianconeri restano in scia, a meno 5 punti, dalla prima assieme al Pitigliano che soffre a Semproniano ma ottiene un successo fondamentale vittoria di forza, 3-2, dell’Alta Maremma in quel di Capalbio. Vince anche il San Quirico.

La classifica: Paganico 28, Ribolla 23, Pitigliano 23, Alta Maremma 22, San Quirico 22, Virtus Amiata 21, Orbetello Scalo 19, Braccagni 15, Scansano 14, Batignano 14, Sticciano 14, Civitella 13, Atl. Grosseto 13, Capalbio 7, Semproniano 6.