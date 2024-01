Terza categoria. Vincono SportingForte, Bargecchia e Seravezza

Tris versiliese in copertina nella 14ª giornata dei campionati di Terza: lo Sporting Forte dei Marmi (stasera è di scena pure in semifinale di Coppa provinciale a San Lorenzo; l’altra semifinale è Atletico Castiglione-Valfreddana) ed il rigenerato Bargecchia nel girone B di Lucca, il SalaVetitia Seravezza FC capolista nel girone unico di Massa Carrara.

Girone lucchese. Nella penultima d’andata lo Sporting Forte batte 2-1 il Vorno nel big-match col gran pallonetto di Alessio Maggi (che mercoledì scorso stese 3-1 la Trebesto con una tripletta nel recupero della 9ª giornata) ed il preciso diagonale di Balduini. Cala il poker il Bargecchia contro il Farneta grazie ai gol di Omar Verona, Francesco Lo Monaco, Edoardo Ansani e Gabriele Del Chiaro. Invece 4-0 ci perde il Retignano, con l’Aquila Sant’Anna. Sconfitta di misura per lo Stiava che cade 2-1 rimontato dal Valfreddana dopo il rigore di Matteo Bertilotti. Le altre gare: Morianese-San Lorenzo 3-2; Sant’Alessio-Atletico Marginone 3-4; Spianate-Trebesto 0-1; Veneri-Folgore Segromigno Piano 0-2. Classifica: Morianese 36; Valfreddana 33; Sp.Forte e Vorno 32; Folgor Segromigno 29; Stiava 22; Aquila 20; San Lorenzo 18; Spianate 17; Bargecchia 16; Atl. Marginone 15; Veneri e Trebesto 14; Farneta 10; Retignano 8; Sant’Alessio 1.

Girone apuano. Fuga in vetta per il Seravezza FC che nell’anticipo del venerdì sera ha dominato nella stracittadina con la Montagna Seravezzina imponendosi 4-0 al “Buon Riposo“ grazie alla doppietta di Gianluca Tedeschi e ai sigilli del 44enne Federico Tosi e di Davide Di Clemente. Perde 4-2 lo Sporting Marina (cui non basta la doppietta di Leonardo Coluccini) col Dallas Romagnano. Le altre gare: Gragnolese-Tirrenia 2-3; Pontremoli-Marina Massa 0-1; Vallizeri-Podenzana 1-2; Attuoni Avenza-Monti 7-0; Don Bosco Fossone- Fosdinovo 1-2; riposava Spartak Apuane. Classifica: Seravezza 34; Dallas* 27; Attuoni 26; Montagna* 25; Pontremoli** 22; Monti 21; D. B. Fossone 19; Marina di Massa 18; Gragnolese 17; Spartak e Fosdinovo 16; Tirrenia 13; Vallizeri 12; Podenzana 7; Sp. Marina 1. (* recuperano stasera la 5ª giornata; ** ha una gara in più dovendo ancora riposare)