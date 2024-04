Terza categoria. Virtus Amiata, impegno di Coppa

Trasferta elbana per la Virtus Amiata di Nicola Pedone per il secondo turno di Coppa Regionale di Terza categoria. Gli amiatini, dopo aver vinto la Coppa Provinciale, si sono qualificati per la fase regionale. La formazione di Pedone è stata inserita in un triangolare insieme a Polisportiva Terricciola e Campese 1969. Nel primo incontro del triangolare i giallorossi amiatini hanno vinto 2-0 in casa contro la Polisportiva Terricciola; quest’ultima ha poi perso in casa sempre 2-0 contro la Campese 1969, ed oggi alle 15.30 la Virtus Amiata sarà sul campo della Campese per l’incontro che vale il passaggio alla semifinale regionale. Calcio d’inizio a Marina di Campo, all’isola d’Elba. Elbani attualmente quinti in classifica nel proprio girone di Terza categoria. Amiatini che invece sono in corsa anche per la vittoria del campionato. Sarà una sfida delicata, con tutte le difficoltà logistiche per una trasferta impegnativa per i giallorossi, chiamati a partire di mattina e tornare la sera a casa per provare a vincere su un campo difficile.