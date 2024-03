Terza Il Dallas Romagnano incrocia il Marina. Podenzana e Pontremoli promettono scintille. Alle 15 sul campo di Coloretta il ValliZeri ospita il Don Bosco Fossone mentre il Fosdinovo cerca gloria in casa del Montagna Seravezzina

La giornata numero “23“ di Terza Categroia è un concentrato di emozioni. Quando arriva la primavera molti allenatori, quelli che inseguono l’area spareggi per salire in Seconda, leggono la classifica e cominciano a sognare. Nel nostro caso ci sono quattro squadre come Dallas Romagnano (40 punti), Montagna Seravezzina (39), Attuoni (38), Gragnolese (37) che da qualche tempo stanno andando a zonzo per i viali profumati dell’area spareggi-promozione.

Mentre il Romagnano, dalle 15, dovrà prestare molta attenzione ai cugini del Marina, al “Tognocchi“ il Montagna Seravezzina aspetta la visita del Fosdinovo, deciso a vivere un pomeriggio in serenità. Rischia e non poco l’Attuoni in casa del quadrato Spartak Apuane, biancorossi che con un’eventuale vittoria si porterebbero a una lunghezza dalla Gragnolese che osserva il turno di riposo. Sempre alle 15, al “Tolaro“ di Coloretta, a confronto ValliZeri-Don Bosco. Da non perdere il derby il derby tra Podenzana e il Pontremoli, in programma al “Rocchi“ (ore 15) . Mister Riccardo Capiferri, predica calma e ottimismo: "L’obiettivo playoff è ancora vivo e per raggiungerlo dobbiamo inanellare una serie di risultati positivi. I miei ragazzi dovranno essere bravi a sfruttare al massimo il nostro potenziale offensivo e intelligenti nel mantenere inalterati gli equilibri tattici".

Anche il diesse dei pontremolesi Massimo Preti appare fiducioso: "Il Podenzana porta dentro valori che la classifica non gli riconosce, un complesso che possiede buone individualità e che non molla mai. Questa è una partita dove dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo, esprimere al meglio le nostre caratteristiche, calando in campo tutte le risorse di cui disponiamo".

"La sfida Podenzana-Pontremoli – afferma il segretario del club albiceleste Danilo Cargioli – ha un sapore speciale anche se non antico. Basterebbe ripercorrere il tempo passato per rendersi conto che non è né una questione di categoria né di posizione in classifica a giustificare l’interesse di questa sfida fino a rendere particolare l’attesa. I valori espressi in questo campionato ci dicono che i favoriti sono i nostri avversari ma ai nostri ragazzi va riconosciuto il merito di un grande impegno contro chiunque". Lunedì 25 marzo dalle 20,30, la reginetta Salavetitia è ospite del fanalino di coda Sporting Marina, in contemporanea giocano Tirrenia-Monti.