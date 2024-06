Terza Riflettori sui playoff. In palio c’è la finalissima

L’attesa è di quelle che mettono in fermento anche i cuori più tiepidi. Trepidazione, impazienza mescolati a un filo di frenesia. Attuoni-Gragnolese e Dallas Romagnano-Don Bosco, questo pomeriggio dalle 16, rispettivamente sui campi di Fossone e “Raffi“ si affrontano nella grande sfida che spalancherà le porte alla finalissima.

"Abbiamo sopportato tanti sacrifici che meritiamo di andare alla bellissima – dice il ds biancoverde Trasatti –. Se esiste una giustizia calcistica, meritiamo di giocarci la finalissima. Massimo rispetto per l’Attuoni che è formazione attrezzata per dare battaglia fino all’ultimo, ma noi al contrario di loro dobbiamo solo vincere. E poi c’è da cancellare il 6-2 patito all’andata difronte ai nostri sostenitori".

"Durante la sosta ci siamo allenati con entusiasmo e tanta voglia – afferma il tecnico dell’Attuoni Andrea Tinfena – per affrontare la Gragnolese con lo spirito giusto. Sì, ci mancano Pezzica, Guadagni, Gandolfi, Orlandi e Luchesi, però penso di potermela giocare senza grossi problemi".

"Noi abbiamo bisogno di portare a casa questa vittoria – sosteneva alla vigilia l’allenatore del Dallas Pietro Bertolini –, perché non vogliamo farci sfuggire l’opportunità, di andare in Seconda Categoria. Noi tutti siamo concentrati su quello che è il nostro vero obiettivo. Abbiamo voglia di riscattarci dalla prestazione, dalla sconfitta, registrata nella finalissima di Coppa. Ci siamo leccati le ferite, lavorando per cercare la vittoria, non giochiamo mai guardando il risultato a noi più convenevole, quindi questo è quello che cerchiamo, il massimo del risultato".

"Dobbiamo solo vincere – così si è espresso il ds del Don Bosco Antonio Morelli – se saremo bravi a gestire la gara, senza cadere nella trappola del voler vincere a tutti i costi. Se avremo i nervi saldi, se giocheremo con tranquillità, batteremo il Dallas".