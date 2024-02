Terza vittoria consecutiva Carrarese champagne Asfaltata la Virtus Entella Prestazione travolgente Espugnato il campo di Chiavari con le reti di Della Latta, Panico e Finotto

Virtus Entella

1

Carrarese

3

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia 5.5; Manzi 5.5, Bonini 6, Portanova 6 (19’st Vianni 5.5); Garattoni 5.5 (33’st Granata sv), Corbari 5, Petermann 5 (33’st Siatounis sv), Lipani 6.5, Zappella 6; Santini 4.5 (12’st Montevago 4), Giovannini 6 (12’st Tomaselli 6). A disp.: Paroni, Mazzadi, Cecchini Muller, Granata, Sadiki, Ghio, Faggi. All.: Gallo 5

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve 6; Illanes 6.5, Di Gennaro 6, Imperiale 6; Zanon 6 (36’st Coppolaro sv), Della Latta 6.5 (36’st Cerretelli sv), Schiavi 6.5, Cicconi 7; Belloni sv (16’pt Finotto 6.5), Panico 6.5 (36’st Giannetti sv); Capello 5.5 (27’st Capezzi sv). A disp.: Tampucci, Mazzini, Palmieri, Zuelli, Morosini, Maccherini, Boli. All.: Calabro 6

Marcatori: pt 6’ Lipani, 20’ Della Latta; st 5’ Panico, 25’ Finotto

Arbitro: Costanza di Agrigento 4.5

Note: spettatori 1175 (incasso di 7726 euro). Espulso al 16’st Montevago per gioco violento. Ammoniti: Schiavi, Manzi. Angoli: 5-6. Recupero: 1’, 5’.

CHIAVARI – Poche sorprese nelle scelte di Gallo e Calabro che ripartono dalle certezze: 3-5-2 per l’Entella con Santini e Giovannini di punta e 3-4-2-1 per la Carrarese con Belloni e Panico che girano alle spalle di Capello, uno dei tanti ex tra i toscani. La partita si accende subito e dare fuoco alle polveri è la squadra di casa che passa dopo sei giri di lancette. Il pressing di Lipani su Di Gennaro è efficace, il difensore degli apuani sbaglia l’intervento e regala al centrocampista dell’Entella una palla da spingere in rete. Vantaggio repentino, ma partita lunghissima e la reazione della Carrarese non si fa attendere. La squadra di Calabro alza ritmo e linee, l’Entella si ritrae, difende bene, ma si fa sorprendere sul primo corner dei toscani: il tracciante di Cicconi attraverso tutta l’area e per Della Latta appostato sul secondo palo è un gioco buttarla in rete. L’Entella perde un po’ le misure, la Carrarese è in fiducia e si rende ancora pericolosa con una torsione di Panico alta di poco.

Si riparte e la Carrarese spinge sull’acceleratore, De Lucia è miracoloso su Finotto, ma tre minuti dopo la Carrarese passa con Panico che approfitta di un errore di Santini e piazza nell’angolino. La partita gira all’improvviso e lo fa ancora cinque minuti dopo quando l’arbitro espelle frettolosamente Montevago. La Carrarese è in controllo e Finotto la chiude, lanciando gli apuani al terzo posto con la Torres sempre più vicina.

La classifica: Cesena 62, Torres 50, Carrarese 45, Gubbio e Perugia 43, Pescara 41, Pontedera 39, Juventus Next Gen 33, Virtus Entella, Arezzo e Lucchese 31, Pineto 30, Rimini 29, Vis Pesaro 28, Sestri Levante 28, Ancona* 25, Spal e Recanatese 24, Olbia* 20, Fermana 17 (* una partita in meno).