Terza vittoria consecutiva. Il Seravezza non si ferma più. Gol da favola di Brugognone

SAN GIOVANNI VALDARNO – Terza vittoria (e quinto risultato utile) di fila per il Seravezza che espugna anche il “Fedini“ archiviando la pratica Sangiovannese già nel primo tempo con le reti in apertura di Camarlinghi e in chiusura del baby Brugognone (per entrambi è il 4° sigillo stagionale). I verdazzurri per un po’ hanno assaporato pure l’allettante idea di passare una settimana a -1 dalla capolista Pianese dato che gli amiatini stavano pareggiando 0-0 fino al 90’ col San Donato Tavarnelle. Poi però il gol allo scadere di Kouko ha dato l’ennesima vittoria alla Pianese che così resta in vetta a +3 sul Seravezza... che però non molla il secondo posto restando in scia.

A San Giovanni Valdarno il tecnico verdazzurro Christian Amoroso schiera per la seconda domenica di fila la “formazione tipo“ e sblocca subito l’incontro al 9’ quando Giulio Camarlinghi (pienamente ristabilito dopo il problema che l’aveva costretto a chiedere il cambio domenica scorsa a fine primo tempo) ribadisce in fondo al sacco, in tap-in di piatto destro, la respinta del portiere locale Barberini sul bel diagonale a mezz’altezza di capitan Granaiola dal limite dell’area. Il raddoppio giunge poi poco prima dell’intervallo quando il classe 2005 Giuseppe Brugognone si sciroppa 80 metri di campo palla al piede a tutta velocità con un “coast to coast“ da sballo e va a segnare il 2-0 (il ragazzo di Enna, in prestito in Versilia dall’Empoli, non segnava dallo scorso 8 ottobre ad Altopascio). Poi il Seravezza va in gestione ed i pochi pericoli creati dalla Sangio vengono tutti sventati dal portierone Lagomarsini e da una difesa granitica (appena 2 i gol presi nelle ultime 5 partite) che si erge attorno al colosso Mannucci.