Terzo pareggio di fila. Sant’Agostino, un punto. La salvezza ora è vicina

SANT’AGOSTINO

0

CAstenaso

0

C.S. SANT’AGOSTINO: Costantino, Franchi (Pasquini), Zanon, Lenzi, Schiavon, Fiorini, Ceneri, Roda (Cantelli), Gherlinzoni, Guerzoni, Figliomeni (Matta). A disposizione: Piazzi, Cantelli, Pancaldi, Marini, D’Agata, Giovanardi, Gasparetto. All. Biagini.

CASTENASO: Treggia, Luccarini, Magliozzi, El Bouhali, Battaglia, Tonelli, Mura, Casazza, Brotolotti (Cipriano), Jammeh (Neri), Fratangelo (Colli). A disposizione: Aversa, Panzacchi, Alberti, Colle, D’errico, Avella. All.: Fancelli

Arbitro: Francesco Sapio sezione di Cesena

Note: ammoniti Schiavon (SA)

Il Sant’Agostino sbatte contro il Castenaso. In una calda domenica primaverile turno casalingo al ‘Renato Caselli’, con la formazione di mister Biagini che non va oltre lo zero a zero per il terzo pareggio consecutivo dopo quello nel derby con il Masi Torello Voghiera e domenica a Imola. I padroni di casa si sono presentati anche a questa gara con diverse defezioni di giocatori titolari, quali Iazzetta, Boreggio, Lodi e Gasparetto in panchina, ma non disponibile, con alcuni del settore giovanile. I padroni di casa hanno mostra un maggiore possesso palla creando alcune situazioni offensive pericolose. Al 20’ occasione per la conclusione di Figliomeni parata dal portiere ospite. Sul fronte opposto il Castenaso si fa vedere per alcune ripartenze, senza impensierire la porta di Costantino. La partita non si sblocca. Le due formazioni vanno all’intervallo a reti inviolate, con una prima parte della gara che ha visto un sostanziale equilibrio poi il Sant’Agostino è apparso più determinato alla ricerca della vittoria. Nella ripresa il copione non cambia, con i padroni di casa che esercitano un maggiore possesso palla. Al 60’ azione di ripartenza dei ramarri con occasione per Gherlinzoni che non concretizza. La partita termina senza nessuna rete. Un risultato di parità per i padroni di casa, un punto che ‘muove’ la classifica ed indirizza verso la salvezza, portandosi a quota 40 punti. Ora nelle ultime due partite ai ramarri basterà un punto.

Mario Tosatti