Testa a testa per un posto in Seconda. Sangiovannese e San Giuseppe appaiate

Superato il giro di boa e con la ripresa del campionato, si può fare un primo bilancio sull’andamento della Terza Categoria di Ferrara. Ad oggi lo scontro per la vetta è molto equilibrato, con le prime sette squadre raccolte in 6 punti. Sangiovannese e San Giuseppe per ora si trovano prime a 32 punti. In scia ad appena due lunghezze sotto c’è l’Atletico Costa, che nel suo primo anno di Terza categoria sta facendo un’ottima figura. "Siamo soddisfatti finora – commenta il vicepresidente della società cittadina Maurizio Piergentili –, siamo lì e vedremo come andranno le cose nel girone di ritorno. Siamo una squadra nuova a tutti gli effetti, che nelle prime quattordici partite ha detto la sua". In corsa per la promozione in seconda categoria a meno 5 punti dalla vetta ci sono Atletico Delta e Sporting Terre del Reno. La squadra del terriotorio nato dalla fusione degli ex Comuni di Mirabello e di Sant’Agostino ha invertito la tendenza rispetto allo scorso anno, quando nel girone A della Terza categoria ferrarese, arrivò ultima in campionato.

Nella stagione in corso la società ci crede e spera nella vittoria del titolo. Ad appena una lunghezza sotto ci sono Nuova Auroa e Massese. Il club di Massa Fiscaglia nell’ultima giornata ha subito una sonora sconfitta per 3-0 a Bosco Mesola, contro l’Atletico Delta, incassando così il sorpasso in classifica da parte dei mesolani. A lottare per un posto ai play-off ci sono Barco e Guarda, rispettivamente a 18 e a 17 punti. Il Barco è una delle squadre più giovani del campionato, mancando così d’esperienza in varie fasi del torneo.

La società estense non ottiene la vittoria da ormai due mesi e mezzo. "Speravamo di fare meglio ad inizio anno – commenta Giacomo Scardovelli, giocatore del Barco – ma la società ha fiducia in noi e sta cercando di aggiustare la squadra laddove qualcosa manca". Nella parte medio bassa della classifica a 10 punti ci sono Cus e Voghiera. La società universitaria al suo secondo anno nella categoria sta deludendo le aspettative a meno 8 punti dalla zona playoff e dopo la mancata vittoria a Vaccolino nell’ultima partita. Anche il Voghiera, dopo un anno di ambientamento, non riesce comunque a raggiungere i risultati sperati sul campo. "Siamo una società sana – spiega Stefano Lo Biundo, direttore generale del Voghiera –, ma che fa fatica ad affrontare i cambiamenti normativi della federazione. Andiamo avanti con passione, sperando di raggiungere dei risultati migliori". A 9 punti troviamo il Reno Centese, che nell’ultimo incontro ha ottenuto un pirotecnico pareggio con la Nuova Aurora, finito 3-3. Alle ultime due posizioni ci sono Vaccolino ed Estensi Spina, a 4 e 3 punti. La squadra dei lidi ha la peggior difesa del campionato con 91 goal subiti in 14 partite. E ora affronteranno la Sangiovannese, in testa al campionato. Insomma Davide contro Golia.