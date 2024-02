Testa si dimette per motivi personali. Casumaro a caccia di un nuovo tecnico

E’ crisi tecnica a Casumaro. Si è dimesso Massimiliano Testa, un addio che ha colto di sorpresa la dirigenza rossoblù, ma evidentemente qualcosa covava da tempo sotto la cenere. Assieme all’allenatore lascia anche il preparatore atletico Mohammed Mensi; domenica prossima nello scontro diretto per la salvezza, in casa con il Monte San Pietro, in panchina andrà Paolo Alberti, che dispone del patentino, ma non è da escludere possa andare l’allenatore della juniores. "Per quanto mi riguarda – afferma il direttore generale Fabio Montosi – non mi aspettavo un epilogo del genere. Ho sperato fino all’ultimo che il mister ci ripensasse, ma la notte non ha portato per così dire consiglio e ha confermato le dimissioni". Sulle ragioni delle dimissioni Montosi parla di "motivi personali", pare che ci fosse dissidi sulla gestione e programmazione della prima squadra.

"Sono davvero dispiaciuto – riprende il massimo dirigente – sono stato io a portare Testa dal settore giovanile alla prima squadra, in quest’anno e mezzo aveva lavorato bene". Il sostituto di Max Testa non è ancora stato individuato. "Non abbiamo ancora fatto nessun sondaggio, le dimissioni ci hanno colto di sorpresa".

Franco Vanini