Testacoda col Monturano. Civitanovese a tutto gas

Andrea De Vito non dovrebbe essere a disposizione per la gara che oggi alle 16.30 la Civitanovese giocherà contro il Monturano Campiglione allo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio. Ma per un difensore che lascia - per via di un infortunio -, eccone uno che rientra: Diego Ballanti ha infatti scontato la squalifica e dovrebbe fare coppia con Passalacqua. Oggi Buonavoglia, Domizi, Pasqualini, Franco, Ruggeri e il tecnico Sante Alfonsi dovranno invece prestare attenzione a non ricevere il cartellino giallo, in quanto diffidati. "È una partita secca – osserva Alfonsi – e può accadere di tutto. Dobbiamo azzerare il successo di domenica scorsa, riproponendoci con la stessa cattiveria. Si sbaglia di grosso chi pensa che quella di oggi sarà una partita facile perché giocheremo contro l’ultima in classifica. Il Monturano avrà pur avvertito i suoi problemi durante l’anno, ma ha perso sempre con pochi gol di scarto". I rossoblù guidano la graduatoria con 53 punti e sono chiamati a non sbagliare considerando la breve distanza dalle seconde, Montefano e Chiesanuova, ferme a quota 51: se la Civitanovese dovesse vincere e le rivali no, arriverebbe la promozione in serie D. "La chiave – spiega Alfonsi - è affrontare la gara decisi su quello che dobbiamo ottenere, da Civitanova arriverà tanta gente per sostenerci e questo sarà un punto di forza. Non dobbiamo pensare ad altro se non a giocare come abbiamo fatto finora". All’andata, i calzaturieri uscirono indenni dal Polisportivo (0-0, ndr). "Un pareggio – chiarisce il tecnico – che fa parte di quelle partite non interpretate bene, ma adesso siamo alla fine del torneo e spero che gli errori fatti ci siano serviti per fare esperienza". Visciano e compagni ereditano il brillante successo sul Montefano (2-0, ndr). "Il morale è alto – conclude Alfonsi - , domenica è stata una giornata molto bella per tutti, ma dobbiamo azzerare tutto. Ormai, è chiaro che se facciamo la prestazione allora arriverà anche risultato, a differenza di altre squadre, in grado di portare a casa il risultato anche giocando non bene".

Francesco Rossetti