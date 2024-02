Tifosi. Al via la prevendita per il match di Ancona

In pullman e in auto. La trasferta è agevole, il momento è buono e importante, e anche l’orario fa riconciliare con il calcio. Saranno tanti, quindi, i tifosi del Rimini che sabato (calcio d’inizio alle 16.15) si accomoderanno nel settore ospiti dello stadio Del Conero per seguire il Rimini nel match in casa dell’Ancona. E da ieri i tifosi biancorossi possono già acquistare anche il biglietto d’ingresso allo stadio. I tagliandi del settore ospiti, infatti, si potranno comprare fino alle 19 di venerdì sul sito internet www.diyticket.it e nele ricevitorie Sisal autorizzate (a Rimini alla Tabaccheria Pruccoli) al prezzo di 10 euro più diritti di prevendita (biglietto intero); 7 euro più diritti di prevendita (under 18, donne e over 70). Under 10 ingresso gratuito previa prenotazione al numero Whats App 060406. E per viaggiare in pullman con il Collettivo riminese è possibile contattare per prenotare il proprio posto Alfredo 347-8836166 o Ivan 335-5711536 (Whatsapp).