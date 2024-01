TIFOSI. Altro esodo in Sardegna per la Sud. La partita nel ricordo di Bruno Nespoli Più di 100 tifosi amaranto si recheranno in Sardegna per la partita contro l'Olbia, in memoria di Bruno Nespoli, portiere che perse la vita in un incidente di gioco 64 anni fa. La prevendita è attiva su Ciaotickets. Nespoli aveva giocato per la Carrarese dal 1957 al 1959.