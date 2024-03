Tifosi. Arriva l’Olbia: al via la prevendita

Sono arrabbiati e anche delusi. Ma c’è da scommettere che mercoledì sera saranno tutti lì al loro posto al ’Romeo Neri’. E per la gara con l’Olbia (calcio d’inizio alle 20.45) è già scattata la prevendita dei biglietti. Tagliandi che si possono acquistare on line, al ’Romeo Neri’ e dai rivenditori autorizzati. Che in Provincia sono, a Rimini la Tabaccheria Pruccoli, la Tabaccheria Romani, il Millenium bar tabaccheria. A San Marino il Free Shop del centro commerciale Atlante e a Riccione al Mac’s Corner Caffè. Mentre a Cattolia alla Caffetteria Mazzini. La vendita è aperta anche on line sui siti www.riminifc.it e www.vivaticket.it. I biglietti si possono acquistare allo store del Rimini al ’Neri’ martedì dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. E mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Nel pomeriggio apriranno i botteghini di via Lagomaggio dalle 18.30 alle 21.