Tifosi. Curva Est verso il tutto esaurito

Continua a gonfie vele la prevendita per il derby in casa Rimini e nella giornata di ieri sono stati staccati altri mille biglietti con la quota, a due giorni dal match, che sale a 4.500 (compresi i 1.282 biglietti già acquistati dai tifosi del Cesena). La Curva Est si sta dirigendo a passo spedito verso il tutto esaurito. Per accaparrarsi un posto in Centralissima ci si dovrà recare ai botteghini dello stadio, mentre per tutti gli altri settori esistono, come di consueto, diverse modalità. I tagliandi si possono acquistare negli uffici del Rimini sotto la tribuna centrale oggi dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 20. Domani saranno a disposizione dei tifosi nello store del Rimini dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Ma anche venerdì mattina dalle 10.30 alle 12.30. Mentre nel pomeriggio, nel giorno del match, saranno aperti i botteghini di via Lagomaggio dalle 18.30 alle 21, un quarto d’ora dopo l’inizio della gara. Ma i biglietti sono disponibili anche dai rivenditori autorizzati.