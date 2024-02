TIFOSI. Prevendita bloccata. Domani gli sviluppi

La prevendita di Spal-Arezzo al momento resta bloccata. Lo ha deciso l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha inserito la partita dello stadio "Mazza" tra quelle che necessitano di un approfondimento circa l’analisi del rischi connessi alla gara stessa. Nel frattempo la Lega Pro ha comunicato all’Arezzo il divieto di attivare la vendita dei tagliandi. Una decisione verrà presa non prima di domani mattina dopo che si saranno riuniti il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) e il Gruppo operativo di sicurezza.

In caso di via libera c’è il rischio per i tifosi che volessero seguire gli amaranto di avere pochissimo tempo per acquistare i biglietti in quanto la prevendita, salvo posticipi, chiude domani alle 19.

La decisione dell’Osservatorio è basata sulla informativa della questura di Arezzo relativa alla gara di andata, quando venne segnalato "il grave comportamento posto in essere dai tifosi aretini".