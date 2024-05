Tifosi pronti all’esodo. Dalla Romagna viaggiano 430 cuori biancorossi

Saranno più di 400, 430 per la precisione, i tifosi del Rimini che oggi si accomoderanno sugli spalti dello stadio ’Renato Curi’. Quasi un centinaio in più rispetto alla gara di sabato scorso a Gubbio. Il popolo biancorosso ci crede e oggi si metterà in viaggio verso Perugia. Con il solito entusiasmo di sempre. Anzi, ora di più. Perché il passaggio del primo turno dei playoff ha dato la carica ai riminesi che, per dire il vero, a quell’appuntamento non ci erano arrivati carichi di aspettative. Ora sì che le aspettative sono ben altre. La squadra di Troise, nella sua imprevedibilità che ormai è un marchio di fabbrica, è stata capace sabato scorso al ’Barbetti’ di sorprendere anche quei tifosi che il Rimini in questa stagione lo hanno seguito viaggiando per l’Italia da Nord a Sud. Così, nel tardo pomeriggio i 430 riminesi, ovviamente colorati di biancorosso, si metteranno nuovamente in viaggio verso l’Umbria. Tanti viaggeranno in auto, alcuni in pullman insieme al Collettivo riminese che da giorni sta organizzando la trasferta. In auto, ma con ritrovo in Piazzale del Popolo, si muoveranno i ragazzi della Curva Est. Insomma, un serpentone romagnolo carico di speranza quello che attraverserà le Marche per raggiungere la meta del secondo round degli spareggi per la B. Con meno entusiasmo, almeno fino alla giornata di ieri, quella della vigilia, in casa Perugia. Poco più di 2.000 i tagliandi staccati in prevendita, ma il popolo umbro ha a propria disposizione anche tutta la giornata di oggi per mettersi in tasca il biglietto di ingresso allo stadio. Cosa non consentita ai biancorossi romagnoli. Infatti, per loro oggi i botteghini del ’Curi’ resteranno tassativamente chiusi. Sia quelli per l’aquisto del biglietto in Curva sud (il settore ospiti) sia per tutte le altre zone dello stadio considerando che i residenti della provincia di Rimini in quelle zone non potranno sedersi per questioni di sicurezza. In mezzo a tutto questo c’è il Perugia di mister Formisano che per la gara di questa sera scenderà dal ritiro di Cascia, dove l’ex Lisi e compagni si erano chiusi nell’ultima settimana, dopo la fine della regular season. Non troppi problemi in infermeria per il tecnico che in zona gol dovrebbe puntare su Vazquez. Sulla corsia destra, invece, è atteso il rientro di Paz, ormai ristabilito dopo un infortunio.