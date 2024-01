TIFOSI. Tombola Amaranto. Evento di "Orgoglio»

Anno nuovo, stessa passione. Orgoglio Amaranto è pronto a ripartire di slancio e nella serata di oggi organizza il primo degli eventi del 2024, vale a dire la Tombola Amaranto. Il gioco, grande classico natalizio, ha riscosso successo nell’edizione dell’anno scorso e quindi il comitato dei tifosi, presieduto da Daniele Farsetti (nella foto), che detiene l’1% delle quote sociali della Ss Arezzo, ha deciso di replicare. L’appuntamento è dunque per questa sera, alle ore 21, nella sede del quartiere di Porta Santo Spirito. In palio ci sono ricchi premi gastronomici e tanti gadget amaranto realizzati dal comitato, che toccherà quest’anno i 14 anni di attività. Si prevede una folta partecipazione come accaduto lo scorso anno.