Tifosi. Tutti in pullman: destinazione Ancona

Con negli occhi i sette gol realizzati nelle ultime due gare e in tasca i sei punti che tengono alla larga la zona pericolosa della classifica e spalancano speranze playoff, i tifosi del Rimini sono pronti a rimettersi in viaggio. Viaggio breve quello che attende i riminesi questa settimana con il Rimini impegnato sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 16.15) allo stadio Del Conero contro l’Ancona. Il Collettivo riminese seguirà la squadra in pullman e la macchina organizzativa si è già messa in moto da giorni. La partenza è fissata sabato da Piazzale del Popolo alle 13.45 e il costo del viaggio in pullman è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile, come di consueto, contattare Alfredo 347-8836166 e Ivan 335 5711536 (WhatsApp). In pullman i tifosi saliranno con in tasca già il biglietto del settore ospiti, in attesa che scatti la prevendita dei tagliandi.