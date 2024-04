Tolentino. Crocetti: "A caccia di punti salvezza»

Dopo la sosta pasquale riprende il campionato di Eccellenza e si avvicina il derby fra Tolentino e Civitanovese, in programma domenica alle 16 allo stadio "Della Vittoria". Una sfida che riaccende subito gli entusiasmi delle tifoserie. Da un lato ci sono i cremisi, chiamati a far punti per la salvezza; dall’altro troviamo la formazione ospite impegnata nella corsa al salto di categoria. Il direttore sportivo Giorgio Crocetti conosce bene entrambe le realtà, avendo iniziato la stagione sulla sponda adriatica per poi tornare a casa nella "sua" Tolentino, dove aveva lasciato il segno negli anni passati. "Vivo questa sfida serenamente, consapevole di aver fatto un buon lavoro a Civitanova e, al tempo stesso, conscio di aver fatto altrettanto in casa cremisi dove, a campionato in corso, la società ha cercato di rimettere in carreggiata la squadra. Ma non è mai semplice raddrizzare le annate". A un certo punto della stagione, comunque, le cose si erano messe bene, poi c’è stata una flessione. Il torneo in ogni caso non è finito, mancano 4 giornate con 12 punti in palio. "Dobbiamo innanzitutto ottenere la salvezza matematica – sottolinea Crocetti – cercando punti già nel derby con la Civitanovese. Non sarà una partita facile, perché loro hanno un obiettivo ben preciso e tutte le sfide che rimangono da giocare saranno per loro decisive. Dovremo farci trovare pronti". A tal proposito la squadra di Possanzini ha cercato di sfruttare al meglio la pausa pasquale per recuperare gli acciacchi di qualche elemento e per ritrovare la giusta concentrazione in vista del rush finale. "Il gruppo ha lavorato bene – conclude il diesse Crocetti – seguendo un percorso comune a tutte le squadre in questa fase del campionato". Dunque, sarà il campo a emettere il verdetto sulla formazione più in forma. Il Tolentino, dopo il match con la Civitanovese, affronterà – nell’ordine – l’Atletico Azzurra Colli (in trasferta), il Montegranaro (in casa) e il Montegiorgio (in trasferta).

m. g.