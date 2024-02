TOLENTINO. Stagione finita per Cancelli e Lanza: i due giocatori cremisi dovranno operarsi

Il Tolentino torna a vincere dopo oltre un mese e mezzo e dedica il successo a Nicolò Cancelli e Ruggiero Lanza, vittime di due gravi infortuni: il primo nei giorni scorsi, il secondo proprio durante il match con la Monturanese. Ecco la nota del Club cremisi: "A seguito di controlli medici effettuati durante la settimana è emerso che Cancelli dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. E Lanza, dopo il brutto infortunio di domenica, verrà presto operato anche lui. Tutta la società, la squadra e lo staff fanno un grande in bocca al lupo a entrambi per questo difficile momento che stanno attraversando e augura loro di poter tornare presto in campo. Forza ragazzi!". Insomma, una vittoria dal sapore amaro per un Tolentino che vuole tornare a essere protagonista del campionato. "I ragazzi sono stati bravissimi a fare quello che avevamo preparato in allenamento durante la settimana – dice il vice allenatore Ettore Ionni, che ha sostituito mister Possanzini squalificato – e, avendo trovato quasi subito il gol, la partita si è messa per noi in discesa. Poi nel secondo tempo gli avversari hanno cominciato a pressarci di più e quando questo succede dobbiamo essere bravi a sfruttare altre caratteristiche che pure abbiamo, cercando di ripartire e sfruttare le occasioni che creiamo per chiudere definitivamente la gara. Bisogna essere più cinici perché basta un episodio negativo e la partita si riapre. Poi cambia tutto, ci è già successo, lo sappiamo... Stavolta ci è andata bene, però occorre migliorare su questo aspetto".