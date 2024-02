Tornei giovanili

La Lampo Meridien si impone per 1-0 in casa della Larcianese, e conquista l’11^ vittoria nel girone B degli Juniores regionali, in cui è sempre prima. Bene anche il Quarrata Olimpia, che vince per 3-2 contro l’Ac. Porcari, mentre Casalguidi e Capostrada Belvedere pareggiano per 3-3 e per 1-1 contro l’Atl. Lucca ed il Capezzano Pianore. Male il Pescia, sconfitto per 4-0 dal Forte dei Marmi. Nel weekend andranno in scena questi match: Atl. Lucca-Capostrada, Lampo Meridien-Forte dei Marmi, Lido Camaiore-Larcianese, Pescia-Ac. Porcari, Valdinievole Montecatini-Casalguidi.

Gli Allievi della Pistoiese conquistano il 18° successo nelle 20 gare giocate nel girone C, battendo per 2-1 il Pietrasanta, e continuano a dominarlo dall’alto dei loro 55 punti. Gioiscono anche i Giovani Via Nova, il Capostrada Belvedere e l’Olimpia Quarrata, vittoriosi contro Atl. Castello (0-1), Lido Camaiore (2-1) e San Giuliano (1-0). Perdono contro la Maliseti Seano (5-1) e l’Academy Porcari (0-3) sia la Margine Coperta, che il MontecatiniMurialdo. Sestese-Margine Coperta (Allievi B di Merito) termina 2-1. Questi sono i prossimi match in programma: F. Juventus-Capostrada Belvedere, Giovani Via Nova-Valle Ottavo, Lido Camaiore-Olimpia Quarrata, Lunigiana Pontremolese-MontecatiniMurialdo, Margine Coperta-CSL Prato, Pistoiese-Atl. Castello, Margine Coperta-F. Juventus (B di Merito).

I Giovanissimi della San Marco Avenza (girone C) vincono il big-match giocato col Capostrada Belvedere, imponendosi per 2-1. Bene la Pistoiese, che supera per 3-1 l’Olimpia Quarrata, mentre Giovani Via Nova e Margine Coperta perdono contro Pietrasanta (1-3) e Viareggio (1-2). Ac. Porcari-Pistoia Nord finisce 1-1. Il prossimo turno ci regala queste gare: Capostrada-Atl. Lucca, Forte dei Marmi-Giovani Via Nova, Olimpia Quarrata-San Marco Avenza, Pietrasanta-Pistoiese, Pistoia Nord-Lunigiana Pontremolese.

Simone Lo Iacono