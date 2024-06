Torneo della Montagna: il Montecavolo ospita la capolista. Si gioca (tempo permettendo) alle 21,15. Villa Minozzo, occhio allo sgambetto

Già rinviate Baiso-Felina

(girone A) e Vettus-Borzanese (B), il maltempo farà disputare la gara tra Spqm Montecavolo e Villa Minozzo in programma stasera a Quattro Castella (ore 20 i Giovanissimi, 21.15 i Dilettanti)?

Vedremo. Sarebbe un peccato non poter almeno godersi uno dei match programmati in questo turno infrasettimanale (4ª giornata), dove c’è una sfida nella sfida: quella tra i bomber Luca Fiocchi (Montecavolo) e Carlo Emanuele Ferrario, entrambi a quota tre gol nella classifica marcatori. All’andata finì 2-1 per il Villa Minozzo, capolista del girone A con 9 punti in tre partite. Il Montecavolo ne ha 6, il Baiso Secchia 3 e il Felina neanche uno.

Nel Montecavolo confermati gli esterni Borghi, Fiocchi, Vaccari e Binini. E’ invece indisponibile Leonardi che verrà sostituito da Micheal, puntero ex Bagnolese e Lentigione, classe 2002, che nell’ultima stagione ha fatto bene nella Vogherese.

Nel Villa Minozzo confermati

gli esterni Ferrario, Mordini e Setti, mentre sarà assente Spinola.

La scelta degli ultimi due esterni sarà fatta nelle ultime ore.