Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Africa e La Collina. Pari spettacolare

Africa macelli

3

La collina

3

AFRICA MACELLI: Dazzi, Alzetta, Angeli Lo Monaco), Bertoni, Bigini, Bottari, Da Prato (Eddy), Mancini, Marku (Sacchelli), Pellegrini, Pillon. All. Bresciani.

LA COLLINA: Gabriel, Dan, Ricci, Salvatori, Evangelisti, Pellegrinetti, Berti, Cacioppo, Geltrude (Bazzichi), Bascherini, Giannecchini (Discini). All. Marsili.

Marcatori: Pillon, Da Prato, Bascherini 2, Bigini, Bascherini.

PIETRASANTA – Sei reti fra Africa Macelli e La Collina. Al Torneo delle Contrade di Pietrasanta terminata 3-3 al termine di innumerevoli emozioni, e timbrata da un protagonista sopra le righe, Ivo Bascherini, attaccante fisico e tecnico de La Collina, capace di mettere a segno una pregevole tripletta. Se da un lato La Collina e soprattutto Bascherini ridono, stessa cosa non si può dire per un Africa Macelli, vice campione in carica, sempre avanti, ma troppo sciupone oltre che colpevole di aver chiuso la partita, quando il punteggio era di 3-2 a suo favore, in 10 uomini per l’espulsione di Marku. Africa Macelli che approccia meglio la contesa e, al netto di qualche errore sotto porta, sembra mettere in ghiaccio il risultato con l’uno-due firmato Pillon-Da Prato. È allora che sale in cattedra ‘il bisonte’ Bascherini che riequilibria tutto con una pregevole doppietta. Nuova parità ma vecchio canovaccio tattico con l’Africa Macelli nuovamente in avanti. Bigini infila la rete del 3-2 e sembra apparecchiare le cose per i suoi, ma tutto cambia nuovamente. Marku viene espulso e la difesa dell’Africa Macelli sbanda nuovamente. Bascherini puntuale come un orologio svizzero, non si lascia pregare ed infila il definitivo 3-3. "Ci sarebbe molto da dire - dice un deluso Valentino Celi dell’Africa Macelli -. Abbiamo buttato via una vittoria che meritavamo ampiamente. Siamo stati catastrofici in difesa ed in attacco, al netto comunque delle tre reti siglato, abbiamo sbagliato troppo. Due punti persi". Soddisfatto Alessandro Marsili della Collina: "È stata una continua rincorsa, ma ci meritiamo il punto. Non abbiamo mai mollato".

Classifica: Marina 3; Africa Macelli e La Collina 1; Strettoia e Tiglio/La Beca 0.

Sergio Iacopetti