Torneo delle Province. Un pareggio e una sconfitta per i team maremmani

Si conclude con un pareggio e una sconfitta l’avventura delle Rappresentative Provinciali della Figc Grosseto nel Torneo delle Province manifestazione Regionale organizzata dal Comitato Toscano Figc. All’Uzielli di Paganico, si sono disputate le due partite delle Rappresentative Provinciali opposte alle squadre di Firenze. I Giovanissimi 2010 di Grosseto del selezionatore Walter Trentini hanno perso 4-0 contro Firenze in una partita dove si è vista la netta superiorità degli ospiti che hanno dominato la gara. Grosseto: Pistolesi (Leoni), Baon, Bertocchi (Cezza), Capitani (Ranieri), Gemignani (Morlungo), Monaci (Leoni Tondini), Mosca, Sabatini, Stefanelli, Tana (Rossetti), Venturi (Doga). All. Trentini. Firenze: Cesari, Mosso, Fineschi (Spanu), Rigacci, Di Ferdinando, Cosi, Brandani (Nesi), Quadri (Zolfanelli), Lelli (Cetani), Dainelli, Franchini (Fioravanti). All. Benedieri. Reti: 26’ Quadri, 7’st Lelli, 8’st Franchini, 23’st Fioravanti. Gli Allievi 2008 invece hanno giocato alla pari, facendo 1-1. Grosseto: Ricchi, Ciccioni (Itri), Galatolo, Pimpinelli, Mussio, Russo, Galasso (Sartoni), Crociani (Galli), De Santis (Melone), Vergari (Galdi), Margiacchi. All. Magro. Firenze: Pinzani, Munichi, Rotolo, Cesarano, Iania, Cercel, Giugliano, Pieroni, Bonanni, Gracci, Valencetti. All. Donzelli. Reti: 39’ Valencetti, 32’st Galatolo.