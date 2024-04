Torneo delle Regioni di calcio a 5. L’Under 15 delle Marche in semifinale

La selezione marchigiana under 15 prosegue il cammino nel Trofeo delle Regioni di calcio approdando alla semifinale, invece non c’è stato niente da fare per la squadra femminile, per le under 19 e under 17. L’under 15 ha battuto il Molise 5-2 e ha così strappato il pass per la semifinale. In rete sono andati per la nostra rappresentativa Longarini, autore di una tripletta, Del Pizzo e Sebastianelli. Si è invece fermata ai quarti l’avventura delle altre selezioni. L’under 17 è stata battuta 3-6 dalla Sicilia, per le Marche sono andati in gol Balducci, Furlani e Baioni. Le ragazze hanno sfiorato l’impresa contro il quotato Veneto che ha vinto 3-2 la partita, per la selezione marchigiana le reti portano la firma di Vagnoni e Cardone. Niente da fare nemmeno per l’under 19 che è stata battuta 4-2 dal Piemonte, per le Marche le reti sono state realizzate da Gigante e Piccioli.