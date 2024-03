Torneo delle Regioni. Marche eliminate ai rigori

PIEMONTE VALLE D’AOSTA

1

MARCHE

1

(5-3 d.c.r.)

PIEMONTE VALLE D’AOSTA (4-3-1-2): Romanin; De Simone, Cassetta, Giovannini, Biondo; Borin, Giraudo (35’ st D’Ambrosio), Morganti; Urlovas (1’ st Botasso); Ventre, Ferrari (40’ st Deljallisi). A disposizione: Mersini, Chesta, Negro, Birtolo, Massaro. All. Felice Russo.

MARCHE (4-3-1-2): Orsini; Falcioni, Capodaglio, Postacchini, Salvi (35’ st Cosignani); Sfasciabasti (38’ st Albanesi), Straccio, Di Matteo (48’ st Giandomenico); Giri (21’ st Sergiacomo); Gaspari (38’ st Bonvin), Rotondo; A disposizione: Strappini, Corvaro, Raffaelli, Flaiani. All. Massimo Lombardi.

Reti: 34’ st Ferrari, 43’ st Di Matteo.

Note: espulso al 14’ st mister Russo per doppia ammonizione. Ammonito Borin. Corner 3-4. Recupero 2’+.6’. Sequenza rigori: Deljallisi rete, Giandomenico alto, Botasso rete, Straccio rete, Ventre rete, Bonvin rete, Borin rete, Albanesi parato.

La semifinale si sblocca nella ripresa dopo una prima frazione ben interpretata dalle Marche. Nella ripresa la nostra selezione è un po’ calata accusando la stanchezza, gli avversari ne approfittano e al 34’ su mischia Ferrari porta in vantaggio il Piemonte Valle d’Aosta. I marchegiani reagiscono, gli avversari non riescono a sfruttare un paio di opportunità e nel finale Di Matteo capitalizza al meglio un’azione da palla inattiva per pareggiare i conti. Ai rigori la doccia fredda: Marche eliminate e Piemonte promosso in finale.